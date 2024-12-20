Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция произвольной программы пар

На чемпионате России пройдут прокаты в произвольной программе пар

Чемпионат России по фигурному катанию проходит на «G-Drive Арене» в Омске. Во втором запуске в пятницу, 20 декабря, произвольные программы представят спортивные пары.

Прокаты начнутся в 13.35 по московскому времени. В прямом эфире соревнования показывает Первый канал на своем сайте и странице на видеохостинге RUTUBE.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию соревновательного дня чемпионата России 20 декабря.

После короткой программы тройку лидеров составляют: Анастасия Мишина/Александр Галлямов (82,95), Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (74,17), Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (73,40).

Состав участников чемпионата России 2025 доступен в нашем материале. С расписанием соревнований также можно ознакомиться в матч-центре «СЭ».

На предыдущем чемпионате России золото в парах взяли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выигравшие титул во второй раз в карьере.