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Сегодня, 12:50

Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция произвольной программы пар

На чемпионате России пройдут прокаты в произвольной программе пар
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию проходит на «G-Drive Арене» в Омске. Во втором запуске в пятницу, 20 декабря, произвольные программы представят спортивные пары.

Прокаты начнутся в 13.35 по московскому времени. В прямом эфире соревнования показывает Первый канал на своем сайте и странице на видеохостинге RUTUBE.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию соревновательного дня чемпионата России 20 декабря.

После короткой программы тройку лидеров составляют: Анастасия Мишина/Александр Галлямов (82,95), Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (74,17), Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (73,40).

Состав участников чемпионата России 2025 доступен в нашем материале. С расписанием соревнований также можно ознакомиться в матч-центре «СЭ».

На предыдущем чемпионате России золото в парах взяли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выигравшие титул во второй раз в карьере.

Фигурное катание
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