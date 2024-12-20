Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 10:05

Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция произвольного танца в танцах на льду

На чемпионате России пройдут соревнования в произвольном танце
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию проходит на «G-Drive Арене» в Омске. В первом заходе в пятницу, 20 декабря, танцевальными дуэтами будет представлена произвольная программа в танцах на льду.

Прокаты начнутся в 10.15 по московскому времени. В прямом эфире соревнования будет показывать Первый канал на своем сайте и странице в видеохостинге RUTUBE.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию прокатов чемпионата России 20 декабря.

После ритм-танца тройку лидеров составляют Александра Степанова/Иван Букин (85,62 балла), Ирина Хавронина/Девид Нарижный (83,96), Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (83,55).

Состав участников чемпионата России 2025 доступен в нашем материале. С расписанием соревнований также можно ознакомиться в матч-центре «СЭ».

На предыдущем чемпионате России в танцах на льду в третий раз национальное золото выиграли Александра Степанова и Иван Букин.

Фигурное катание
Читайте также
Брат Погба и еще пять человек получили сроки по делу о похищении футболиста
Врач предупредила о рисках урчания в животе
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Путин посчитал серьезной ПВО, установленную Западом в Киеве
Блогер Влад Бумага задал вопрос Президенту РФ Владимиру Путину о замедлении YouTube
С обманутой мошенниками пенсионеркой связалась прокуратура после ее вопроса Путину
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2025: новости и материалы, расписание и результаты турнира
Тютюнина и Грачев снялись с произвольного танца на чемпионате России
Чемпионат России: старт женщин, медали в танцах и парах. Онлайн-трансляция дня
Тутберидзе далека от полного пьедестала. На чемпионате России у женщин неожиданные интриги
Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований и трансляция 20 декабря
Столкновение на разминке, фаворит чуть не проспал тренировку. Что подарил первый день ЧР по фигурному катанию в Омске?
Агент Ильи Малинина оценил уровень чемпионата России в Омске
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований и трансляция 20 декабря

Тютюнина и Грачев снялись с произвольного танца на чемпионате России

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости