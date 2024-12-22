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Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция показательных выступлений

Чемпионат России по фигурному катанию-2025 завершается 22 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию-2025 на льду «G-Drive Арены» в Омске завершается 22 декабря. В воскресенье состоятся показательные выступления фигуристов и церемония награждения.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию 2025 22 декабря (воскресенье)

  • 9.30. Церемония награждения
  • 10.30. Показательные выступления
  • время — московское

Показательные номера призеров чемпионата России и лучших фигуристов в полном объеме покажут на Первом канале, его сайте 1tv.ru и странице на хостинге RUTUBE. Кроме того, трансляцию покажут в бесплатном пакете всех стриминговых сервисов.

В показательных выступлениях участвуют фигуристы, занявшие места с первого по пятое в каждом виде соревнований (мужчины, женщины, спортивные пары и танцы на льду).

Фигурное катание
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