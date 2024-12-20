Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция короткой программы женщин

На чемпионате России пройдут прокаты женщин в короткой программе

Чемпионат России по фигурному катанию проходит на «G-Drive Арене» в Омске. В последнем заходе в пятницу, 20 декабря, короткую программу представят женщины.

Прокаты начнутся в 15.25 по московскому времени. В прямом эфире соревнования показывает Первый канал на сайте и видеохостинге RUTUBE. С 16.05 начнется трансляция в телеэфире Первого канала.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию прокатов чемпионата России 20 декабря.

Состав участников чемпионата России 2025 доступен в нашем материале. С расписанием соревнований также можно ознакомиться в матч-центре «СЭ».

На предыдущем чемпионате России первое место в женском одиночном катании заняла Аделия Петросян.