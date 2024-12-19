Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция короткой программы мужчин

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 стартовал в четверг, 19 декабря. Соревнования проходят на льду «G-Drive Арены» в Омске. Сегодня мужчины покажут короткие программы. Начало — в 15.25 по московскому времени.

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на сайте 1tv.ru и странице канала в RUTUBE. В эфире Первого канала запланирован повтор короткой программы в 0.10 20 декабря.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований чемпионата России в четверг, 19 декабря.

Состав участников чемпионата России 2025 в мужском одиночном катании доступен в нашем материале.

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