Петросян в третий раз подряд выиграла чемпионат России

Фигуристка Аделия Петросян завоевала золото на чемпионате России-2026 в Санкт-Петербурге.

Ученица Этери Тутберидзе по сумме двух прокатов набрала 235,95 балла. У нее 86,52 балла за короткую программу и 149,43 — за произвольную, по итогам которой 18-летняя спортсменка стала второй. В произвольной программе Петросян допустила ошибку на тройном акселе, упала с четверного тулупа и сделала бабочку на еще одном тулупе.

Второе место заняла Алиса Двоеглазова с результатом 227,40 (74,59+152,81) балла, третье — Мария Захарова, которая получила 217,73 (71,37+146,36) балла. Захарова на 0,06 балла опередила Анну Фролову, расположившуюся на четвертой строчке.

Петросян стала трехкратной чемпионкой России — она также выигрывала турнир в 2024 и 2025 годах.

Чемпионат России по фигурному катанию-2026

Женщины. Итоговое положение, топ-6

1. Аделия Петросян — 235,95

2. Алиса Двоеглазова — 227,40

3. Мария Захарова — 217,73

4. Анна Фролова — 217,67

5. Софья Муравьева — 215,74

6. Дина Хуснутдинова — 214,96