Бойкова и Козловский взяли золото чемпионата России в парах с преимуществом в 0,66 балла над Мишиной и Галлямовым

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу на чемпионате России-2026 в соревнованиях спортивных пар.

Бойкова и Козловский набрали 146,87 балла в произвольной программе после 79,03 в короткой и получили в сумме 224,29 балла. Чемпионы опередили на 0,66 балла серебряных призеров Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Пара Мишиной и Галлямова лидировала после короткой программы с 79,03 баллами, набрала 144,60 в произвольной и в сумме получила 223,63.

Бронзу завоевали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с результатом 215,95 балла (70,02 за короткую, 145,93 за произвольную).

Бойкова и Козловский выиграли чемпионат страны в третий раз — до этого пара становилась победителем турнира в 2020 и 2023 годах. Также они являются чемпионами Европы (2020) и бронзовыми призерами чемпионата мира (2021).

Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 18 по 21 декабря в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России по фигурному катанию-2026

Пары. Итоговое положение

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 224,29

2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 223,63

3. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 215,95

4. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 200,71

5. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 192,65

6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 189,01