Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате России

Петр Гуменник выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Судьи оценили выступление 23-летнего спортсмена в 103,77 балла. Вторым стал Евгений Семененко с результатом 100,99 балла, третьим — Андрей Мозалев (97,16 балла).

В сентябре Гуменник выиграл олимпийский отборочный турнир в Пекине и завоевал путевку на Олимпиаду в Италии. МОК допустил фигуриста к участию в Играх 2026 года.

Мужчины представят произвольные программы на чемпионате России в воскресенье, 21 декабря.

Чемпионат России по фигурному катанию-2026

Мужчины, короткая программа

Топ-5

1. Петр Гуменник (Санкт-Петербург) — 103,77 балла

2. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 100,99

3. Андрей Мозалев (Москва) — 97,16

4. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) — 92,76

5. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) — 90,77