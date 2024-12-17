Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований женщин — даты и время начала
Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится 19-22 декабря
Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится 19-22 декабря на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. В программе у женщин — короткая и произвольная программы, показательные выступления. В женском одиночном катании заявлены 18 фигуристок. «СЭ» публикует расписание соревнований.
Расписание чемпионата России 2025 в женском одиночном катании
20 декабря, пятница
15.25. Женщины. Короткая программа
21 декабря, суббота
11.45. Женщины. Произвольная программа
22 декабря, воскресенье
10.30. Показательные выступления
В прямом эфире бесплатно прокаты покажут на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также следить за выступлениями российских фигуристок можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.
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