Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований в танцах на льду — даты и время начала
Чемпионат России по фигурному катанию 2025 пройдет в Омске
Чемпионат России по фигурному катанию 2025 пройдет с 19 по 22 декабря на «G-Drive Арене» в Омске. В программе танцев на льду — ритм-танец, произвольный танец и показательные выступления. В соревнованиях заявлены 15 танцевальных дуэтов. «СЭ» публикует расписание соревнований.
Расписание чемпионата России 2025 в танцах на льду
19 декабря, четверг
10.00. Танцы на льду. Ритм-танец
20 декабря, пятница
10.15. Танцы на льду. Произвольный танец
22 декабря, воскресенье
10.30. Показательные выступления
В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также смотреть выступления российских фигуристов можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.
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