Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований мужчин — даты и время начала
Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря
Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря. Турнир пройдет на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. В программе у мужчин — короткая и произвольная программы, показательные выступления. В мужском одиночном катании заявлены 18 фигуристов. «СЭ» публикует расписание соревнований.
Расписание чемпионата России 2025 в мужском одиночном катании
19 декабря, четверг
15.25. Мужчины. Короткая программа
21 декабря, суббота
14.55. Мужчины. Произвольная программа
22 декабря, воскресенье
10.30. Показательные выступления
В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также смотреть выступления российских фигуристов можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.
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