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Сегодня, 08:00

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований и трансляция 21 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 пройдет с 19 по 22 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 проходит на льду «G-Drive Арены» в Омске. В субботу, 21 декабря, мужчины и женщины покажут произвольные программы. «СЭ» публикует расписание соревновательного дня. Время начала — московское.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

21 декабря, суббота

  • 11.45. Женщины. Произвольная программа
  • 14.55. Мужчины. Произвольная программа

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований чемпионата России в субботу, 21 декабря.

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно с помощью трансляций Первого канала — на сайте 1tv.ru и хостинге RUTUBE. В телеэфире покажут выступления в мужском одиночном катании с 15.00 мск.

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 проходит с 19 по 22 декабря. В воскресенье состоятся показательные выступления лучших фигуристов страны.

Фигурное катание
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