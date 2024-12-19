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Сегодня, 08:00

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований и трансляция

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Марк Кондратюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря. Турнир пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. В четверг, 19 декабря, пары и мужчины покажут короткие программы, а танцоры — ритм-танец. «СЭ» публикует расписание соревновательного дня. Время начала — московское.

Расписание чемпионата России 19 декабря (четверг)

10.00. Танцы на льду. Ритм-танец

13.00. Спортивные пары. Короткая программа

15.25. Мужчины. Короткая программа

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на сайте 1tv.ru. В эфире Первого канала запланирован только повтор мужской короткой программы в 00.10 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований чемпионата России в четверг, 19 декабря.

Фигурное катание
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Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
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