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Сегодня, 15:15

Чемпионат России по фигурному катанию: предварительный состав участников в женском катании

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 пройдет с 19 по 22 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 пройдет с 19 по 22 декабря на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. Участие в турнире примут фигуристы, которые были отобраны по результатам серии «Гран-при России». В женском одиночном катании заявлены 18 фигуристок. «СЭ» публикует предварительный состав участников.

Список участников чемпионата России 2025 в женском одиночном катании:

Мария Агаева, Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Яна Битюшкова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.

В прямом эфире следить за прокатами российских фигуристов можно на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также смотреть выступления можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация
Фигурное катание
Мария Агаева
Софья Акатьева
Софья Муравьева
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