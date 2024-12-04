Чемпионат России по фигурному катанию: предварительный состав участников в женском катании

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 пройдет с 19 по 22 декабря на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. Участие в турнире примут фигуристы, которые были отобраны по результатам серии «Гран-при России». В женском одиночном катании заявлены 18 фигуристок. «СЭ» публикует предварительный состав участников.

Список участников чемпионата России 2025 в женском одиночном катании:

Мария Агаева, Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Яна Битюшкова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.

В прямом эфире следить за прокатами российских фигуристов можно на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также смотреть выступления можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.