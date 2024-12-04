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Сегодня, 17:15

Чемпионат России по фигурному катанию: предварительный состав участников в парном катании

Опубликован состав участников в парном катании на чемпионате России по фигурному катанию 2025
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске с 19 по 22 декабря. В турнире примут участие фигуристы, которые показали лучшие результаты на этапах серии «Гран-при России». В соревнованиях заявлены восемь спортивных пар. «СЭ» публикует предварительный состав участников.

Список участников чемпионата России 2025 в парном катании:

Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

В прямом эфире следить за прокатами российских фигуристов можно на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также смотреть выступления можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация
Фигурное катание
Алиса Блинникова / Алексей Карпов
Дарья Андреева / Александр Акимов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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