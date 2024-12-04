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Сегодня, 13:15

Чемпионат России по фигурному катанию: предварительный состав участников в мужском катании

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 пройдет с 19 по 22 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Макар Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 пройдет с 19 по 22 декабря в Омске. Участие в турнире примут фигуристы, которые были отобраны по результатам серии «Гран-при России». В мужском одиночном катании заявлены 18 фигуристов. «СЭ» публикует предварительный состав участников.

Список участников чемпионата России 2025 в мужском одиночном катании:

Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров.

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Также смотреть выступления российских фигуристов можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация

Фигурное катание
Макар Игнатов
Марк Кондратюк
Петр Гуменник
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