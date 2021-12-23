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Короткая программа пар на чемпионате России: Мишина и Галлямов в одной разминке с Бойковой и Козловским

18:05
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В четверг, 23 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию спортивные пары представят короткую программу.

Чемпионат России: прямая трансляция Первого канала

Первая разминка

1. Екатерина Петушкова / Евгений Маликов

2. Екатерина Гейниш / Илья Миронов

3. Карина Акопова / Никита Рахманин

4. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин

Вторая разминка

5. Анастасия Мишина / Александр Галлямов

6. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский

7. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев

8. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев

Третья разминка

9. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук

10. Ясмина Кадырова / Иван Бальченко

11. Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков

12. Евгения Тарасова / Владимир Морозов

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