Короткая программа пар на чемпионате России: Мишина и Галлямов в одной разминке с Бойковой и Козловским
18:05
В четверг, 23 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию спортивные пары представят короткую программу.
Чемпионат России: прямая трансляция Первого канала
Первая разминка
1. Екатерина Петушкова / Евгений Маликов
2. Екатерина Гейниш / Илья Миронов
3. Карина Акопова / Никита Рахманин
4. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин
Вторая разминка
5. Анастасия Мишина / Александр Галлямов
6. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский
7. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев
8. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев
Третья разминка
9. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук
10. Ясмина Кадырова / Иван Бальченко
11. Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков
12. Евгения Тарасова / Владимир Морозов
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
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