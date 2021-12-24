Чемпионат России: онлайн-результаты произвольного танца дуэтов
Во второй соревновательный день танцоры выступают со своими произвольными танцами. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.
Первая разминка
1. Ксения Ермакова — Владислав Пантелеев
2. Ангелина Лазарева — Максим Прокофьев
3. Влада Павленина — Александр Алексанян
4. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
Вторая разминка
5. Елизавета Пасечник — Дмитрий Блинов
6. Арина Ушакова — Максим Некрасов
7. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный
8. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин
9. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
Третья разминка
10. Аннабель Морозова — Андрей Багин
11. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро
12. Диана Дэвис — Глеб Смолкин
13. Александра Степанова — Иван Букин
14. Виктория Синицина — Никита Кацалапов
Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю