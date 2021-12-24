Чемпионат России: онлайн-результаты произвольного танца дуэтов

В пятницу, 24 декабря, в Санкт-Петербурге продолжится чемпионат России по фигурному катанию.

Во второй соревновательный день танцоры выступают со своими произвольными танцами. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

Первая разминка

1. Ксения Ермакова — Владислав Пантелеев

2. Ангелина Лазарева — Максим Прокофьев

3. Влада Павленина — Александр Алексанян

4. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

Вторая разминка

5. Елизавета Пасечник — Дмитрий Блинов

6. Арина Ушакова — Максим Некрасов

7. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный

8. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин

9. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

Третья разминка

10. Аннабель Морозова — Андрей Багин

11. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро

12. Диана Дэвис — Глеб Смолкин

13. Александра Степанова — Иван Букин

14. Виктория Синицина — Никита Кацалапов

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании