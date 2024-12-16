Чемпионат России по фигурному катанию: где и когда пройдет в сезоне-2024/2025

Чемпионат России по фигурному катанию сезона-2024/2025 пройдет с 19 по 22 декабря в Омске. Соревнования принимает «G-Drive Арене».

18 декабря (среда) в Омске пройдет жеребьевка порядка выступления в коротких программах и ритм-танце.

19 декабря (четверг) в программе ритм-танец в танцах на льду, короткие программы спортивных пар и мужчин.

20 декабря (пятница) в программе произвольный танец в танцах на льду, произвольная программа спортивных пар и короткая программа женщин.

21 декабря (суббота) в программе произвольная программа женщин и мужчин.

22 декабря (воскресенье) пройдут показательные выступления лучших фигуристов чемпионата.

Призовой фонд чемпионата России с прошлого года не изменился: за первое место спортсмен получает 2,5 миллиона рублей, за серебряную награду — 1,5 миллиона рублей, за бронзу — 1 миллион рублей.

Транслировать чемпионат России будет Первый канал. В полном объеме соревнования покажут на сайте канала 1tv.ru и видеохостинге RUTUBE. Часть прокатов можно смотреть в прямом эфире на ТВ.

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции соревнований чемпионата России по фигурному катанию сезона-2024/25. Расписание и результаты в актуальном виде также доступны в разделе чемпионата России на нашем сайте.