Чемпионат России по фигурному катанию 2026, 19 декабря: расписание соревнований

Прокаты в одиночном катании на чемпионате России пройдут 19 декабря

На чемпионате России по фигурному катанию 2026 в пятницу, 19 декабря, короткие программы представят мужчины и женщины. Соревнования проходят в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Расписание соревнований чемпионата России по фигурному катанию 19 декабря (пятница)

15.30 — 18.25. Мужчины. Короткая программа

18.45 — 21.00. Женщины. Короткая программа

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции соревнований. Следить за последними новостями и результатами можно также в разделе чемпионата России и в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире прокаты покажет Первый канал — на сайте 1tv.ru и платформе RUTUBE.

Комплекты медалей чемпионата России в танцах на льду, у спортивных пар и женщин разыграют в субботу, 20 декабря. Чемпион России в мужском одиночном катании определится в воскресенье, 21 декабря.