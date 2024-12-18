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Чемпионат России по фигурному катанию 2024/25: где смотреть трансляции в прямом эфире

Чемпионат России по фигурному катанию начнется 19 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию сезона-2024/2025 пройдет с 19 по 22 декабря в Омске. Соревнования принимает «G-Drive Арена».

Транслировать ЧР-2025 будет Первый канал. В полном объеме чемпионат покажут на сайте канала 1tv.ru и видеохостинге RUTUBE. Часть прокатов можно смотреть в прямом эфире на ТВ.

Расписание трансляциий чемпионата России по фигурному катанию (московское время)

19 декабря, четверг

10.00. Танцы на льду. Ритм-танец — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE

13.00. Спортивные пары. Короткая программа — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE

15.25. Мужчины. Короткая программа — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE

20 декабря, пятница

10.15. Танцы на льду. Произвольный танец — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE

13.35. Спортивные пары. Произвольная программа — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE

15.25. Женщины. Короткая программа — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE, в эфире Первого канала

21 декабря, суббота

11.45. Женщины. Произвольная программа — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE, в эфире Первого канала

14.55. Мужчины. Произвольная программа — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE, в эфире Первого канала

22 декабря, воскресенье

10.30. Показательные выступления — сайт Первого канала, видеохостинг RUTUBE

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции отдельных дней турнира. Расписание и результаты чемпионата России в актуальном виде доступны в разделе на нашем сайте.

Фигурное катание
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Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
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Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
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Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
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