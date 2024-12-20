Короткая программа женщин на чемпионате России: результаты онлайн

В четверг в Омске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Во второй соревновательный день женщины представляют короткую программу. «СЭ» ведет текстовую трансляцию прокатов, на этой странице доступны результаты в режиме онлайн.

Анна Фролова — 75,01 Ксения Гущина — 73,38 Софья Муравьева — 73,10 Софья Важнова — 67,78 Софья Чаплыгина — 62,69 Дарья Третьякова — 61,30

Далее выступят:

Дарья Садкова

Ксения Синицына

Людмила Фурсова

Екатерина Анисимова

Аделия Петросян

Елизавета Куликова

Камилла Нелюбова

Алина Горбачева

Софья Акатьева

Вероника Яметова

Мария Агаева

Яна Битюшкова