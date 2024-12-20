Короткая программа женщин на чемпионате России: результаты онлайн
В четверг в Омске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Во второй соревновательный день женщины представляют короткую программу. «СЭ» ведет текстовую трансляцию прокатов, на этой странице доступны результаты в режиме онлайн.
- Анна Фролова — 75,01
- Ксения Гущина — 73,38
- Софья Муравьева — 73,10
- Софья Важнова — 67,78
- Софья Чаплыгина — 62,69
- Дарья Третьякова — 61,30
Далее выступят:
Дарья Садкова
Ксения Синицына
Людмила Фурсова
Екатерина Анисимова
Аделия Петросян
Елизавета Куликова
Камилла Нелюбова
Алина Горбачева
Софья Акатьева
Вероника Яметова
Мария Агаева
Яна Битюшкова
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