Произвольная программа женщин на чемпионате России: онлайн результаты
В Омске продолжается чемпионат России по фигурному катанию.
Результаты произвольной программы у женщин (лайв):
1. Софья Чаплыгина — 188,72
2. Дарья Третьякова — 183,81
3. Екатерина Анисимова — 174,21
4. Камилла Нелюбова — 169,04
5. Людмила Фурсова — 167,77
6. Яна Битюшкова — 159,77
Результаты короткой программы у женщин:
1. Аделия Петросян — 85,78
2. Алина Горбачева — 77,57
3. Анна Фролова — 75,01
4. Ксения Гущина — 73,38
5. Дарья Садкова — 73,15
6. Софья Муравьева — 73,10
7. Вероника Яметова — 71,94
8. Софья Акатьева — 71,62
9. Ксения Синицына — 69,99
10. Софья Важнова — 67,78
11. Мария Агаева — 67,74
12. Елизавета Куликова — 65,58
13. Софья Чаплыгина — 62,69
14. Дарья Третьякова — 61,30
15. Камилла Нелюбова — 60,53
16. Екатерина Анисимова — 56,16
17. Людмила Фурсова — 50,06
18. Яна Битюшкова — 49,75
Прокаты третьего соревновательного дня продолжаются. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию.