Чемпионат России, короткая программа мужчин: прямая трансляция

В четверг, 23 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию.

В первый соревновательный день мужчины выступят с короткими программами. Начало — 13.15 по московскому времени, прямую трансляцию можно смотреть на сайте Первого канала.

Напомним, что действующим чемпионом России является Михаил Коляда.

Порядок выступлений

Первая разминка

1. Александр Самарин

2. Алексей Ерохов

3. Петр Гуменник

4. Андрей Мозалев

5. Артем Ковалев

6. Дмитрий Алиев

Вторая разминка

7. Кирилл Сарновский

8. Артур Даниелян

9. Глеб Лутфуллин

10. Илья Яблоков

11. Марк Кондратюк

12. Егор Рухин

Третья разминка

13. Евгений Семененко

14. Роман Савосин

15. Михаил Коляда

16. Владислав Дикиджи

17. Макар Игнатов

18. Андрей Анисимов

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию