Чемпионат России, короткая программа пар: прямая трансляция Первого канала
В первый соревновательный день спортивнын пары выступят с короткими программами. Начало — в 19.05 по по московскому времени, прямую трансляцию можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.
Напомним, что действующими чемпионами России в парном катании являются Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Порядок выступлений
Первая разминка
1. Екатерина Петушкова — Евгений Маликов
2. Екатерина Гейниш — Илья Миронов
3. Карина Акопова — Никита Рахманин
4. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин
Вторая разминка
5. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
6. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
7. Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев
8. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев
Третья разминка
9. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
10. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко
11. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
12. Евгений Тарасова — Владимир Морозов
Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании
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