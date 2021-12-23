Чемпионат России, короткая программа пар: прямая трансляция Первого канала

В четверг, 23 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию.

В первый соревновательный день спортивнын пары выступят с короткими программами. Начало — в 19.05 по по московскому времени, прямую трансляцию можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

Напомним, что действующими чемпионами России в парном катании являются Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Порядок выступлений

Первая разминка

1. Екатерина Петушкова — Евгений Маликов

2. Екатерина Гейниш — Илья Миронов

3. Карина Акопова — Никита Рахманин

4. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин

Вторая разминка

5. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

6. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

7. Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев

8. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев

Третья разминка

9. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

10. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко

11. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

12. Евгений Тарасова — Владимир Морозов

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании