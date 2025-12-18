Чемпионат России 2026, танцы: онлайн-трансляция ритм-танца

Соревнования чемпионата России по фигурному катанию 2026 в Санкт-Петербурге в четверг, 18 декабря, открывают танцевальные дуэты. Фигуристы представят ритм-танец. Начало прокатов — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию ритм-танца на ЧР-2026.

Порядок выступления танцевальных дуэтов в ритм-танце на чемпионате России 2026, 18 декабря 2025 года

1. Таисия Линчевская — Дмитрий Щербаков

2. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин

3. Алиса Абдуллина — Егор Петров

4. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

5. Ольга Федорова — Павел Драко

6. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано

7. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов

8. Софья Шевченко — Андрей Ежлов

9. Анна Щербакова — Егор Гончаров

10. Анна Коломенская — Артем Фролов

11. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов

12. Елизавета Шичина — Павел Дрозд

13. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

14. Александра Степанова — Иван Букин

15. Василиса Кагановская — Максим Некрасов

Трансляция соревнований турнира в Санкт-Петербурге в прямом эфире пройдет на сайте Первого канала 1tv.ru, а также на видеохостинге RUTUBE.

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