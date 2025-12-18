Чемпионат России 2026, танцы: онлайн-трансляция ритм-танца
Соревнования чемпионата России по фигурному катанию 2026 в Санкт-Петербурге в четверг, 18 декабря, открывают танцевальные дуэты. Фигуристы представят ритм-танец. Начало прокатов — в 16.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию ритм-танца на ЧР-2026.
Порядок выступления танцевальных дуэтов в ритм-танце на чемпионате России 2026, 18 декабря 2025 года
1. Таисия Линчевская — Дмитрий Щербаков
2. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин
3. Алиса Абдуллина — Егор Петров
4. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин
5. Ольга Федорова — Павел Драко
6. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано
7. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов
8. Софья Шевченко — Андрей Ежлов
9. Анна Щербакова — Егор Гончаров
10. Анна Коломенская — Артем Фролов
11. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов
12. Елизавета Шичина — Павел Дрозд
13. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
14. Александра Степанова — Иван Букин
15. Василиса Кагановская — Максим Некрасов
Трансляция соревнований турнира в Санкт-Петербурге в прямом эфире пройдет на сайте Первого канала 1tv.ru, а также на видеохостинге RUTUBE.
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