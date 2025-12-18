Чемпионат России 2026, пары: онлайн-трансляция короткой программы
В первый день соренований чемпионата России по фигурному катанию 2026 в Санкт-Петербурге в четверг, 18 декабря, выступят спортивные пары. Фигуристы представят короткую программу. Начало прокатов — в 18.45 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы спортивных пар.
Порядок выступления спортивных пар с короткой программой на чемпионате России 2026, 18 декабря 2025
1. Алиса Блинникова — Алексей Карпов
2. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко
3. Анна Москалева — Артем Родзянов
4. Майя Шегай — Андрей Шадерков
5. Вероника Меренкова — Даниль Галимов
6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
7. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
8. Таисия Щербинина — Артем Петров
9. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
10. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
11. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
12. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Трансляция соревнований турнира в Санкт-Петербурге в прямом эфире пройдет на сайте Первого канала 1tv.ru, а также на видеохостинге RUTUBE.
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