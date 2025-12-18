Чемпионат России 2026, пары: онлайн-трансляция короткой программы

В первый день соренований чемпионата России по фигурному катанию 2026 в Санкт-Петербурге в четверг, 18 декабря, выступят спортивные пары. Фигуристы представят короткую программу. Начало прокатов — в 18.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы спортивных пар.

Порядок выступления спортивных пар с короткой программой на чемпионате России 2026, 18 декабря 2025

1. Алиса Блинникова — Алексей Карпов

2. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко

3. Анна Москалева — Артем Родзянов

4. Майя Шегай — Андрей Шадерков

5. Вероника Меренкова — Даниль Галимов

6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

7. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

8. Таисия Щербинина — Артем Петров

9. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

10. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

11. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

12. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Трансляция соревнований турнира в Санкт-Петербурге в прямом эфире пройдет на сайте Первого канала 1tv.ru, а также на видеохостинге RUTUBE.

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