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Чемпионат России 2026, пары: онлайн-трансляция короткой программы

Короткая программа спортивных пар на чемпионате России состоится 18 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В первый день соренований чемпионата России по фигурному катанию 2026 в Санкт-Петербурге в четверг, 18 декабря, выступят спортивные пары. Фигуристы представят короткую программу. Начало прокатов — в 18.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы спортивных пар.

Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов.Чемпионат России: онлайн-трансляция короткой программы пар

Порядок выступления спортивных пар с короткой программой на чемпионате России 2026, 18 декабря 2025

1. Алиса Блинникова — Алексей Карпов
2. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко
3. Анна Москалева — Артем Родзянов
4. Майя Шегай — Андрей Шадерков
5. Вероника Меренкова — Даниль Галимов
6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
7. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
8. Таисия Щербинина — Артем Петров
9. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
10. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
11. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
12. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Трансляция соревнований турнира в Санкт-Петербурге в прямом эфире пройдет на сайте Первого канала 1tv.ru, а также на видеохостинге RUTUBE.

Следите за результатами в разделе чемпионата России на нашем сайте.

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Фигурное катание
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