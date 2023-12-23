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Сегодня, 12:30

Чемпионат России 2024, пары: произвольная программа и итоговый результат. Live!

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Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 23 декабря, на чемпионате России-2024 в Челябинске пары выступят с произвольной программой.

Начало выступлений в 12.30 (мск). Следить за выступлениями фигуристов можно в прямом эфире на сайте Первого канала.

Чемпионат России-2024. Пары

Первая разминка

1. Майя Шегай — Игорь Шамшуров

2. Алена Косторная — Георгий Куница

3. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Вторая разминка

4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

5. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

Третья разминка

7. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

8. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

9. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

10. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Аделия Петросян, Камила Валиева и&nbsp;Софья Муравьева. Чемпионат России: Валиева — лидер, но кто заберет золото? Онлайн-трансляция решающего дня

Фигурное катание
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