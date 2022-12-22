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Сегодня, 14:36

Кондратюк — о травме: «Пока присутствует сильная боль»

Кондратюк рассказал о травме спины и восстановлении
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Марк Кондратюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпион Европы Марк Кондратюк рассказал о травме спины и восстановлении, а также о выступлении на чемпионате России.

— Самочувствие лучше, чем было. Пока, к сожалению, еще боль присутствует, довольно сильная. Начал прыгать чуть больше недели назад. Сомневался — выступать или нет. Первый четверной сделал вчера. Решил, что лучше выступить.

— Не боишься обострения травмы?

— Мне кажется, она уже обострилась. Конечно, это авантюра. Но так же интереснее. Это не основная причина. Просто мне очень хотелсоь.

Когда я смотрел прыжковый из больницы, было очень жалко, что я не там и ничего поделать не могу. Решил, что если смогу хоть что-то прыгать, то поеду.

— Будет ли завтра меняться контент?

— Да, будет слабее. Я постараюсь кататься завтра. Не было мыслей, что сегодня не пойдет. Надежда была, но не получилось. Так бывает. Цель сейчас — медаль и попасть в сборную.

Марк Кондратюк
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