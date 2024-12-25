Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 13:45

Чайковская считает, что судьи четко отработали чемпионат России по фигурному катанию

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России Елена Чайковская считает, что судейский корпус слаженно отработал чемпионат России по фигурному катанию в Омске.

«Я бы хотела действительно обратить на это внимание. Меня всегда что-то не устраивало. И часто в качестве тренера я не хотела этого касаться. Но в этот раз работа судей была умной, слаженной, четкой, без перекосов. Умная бригада с пониманием ответственности за свои высказывания, за свои решения. И в ситуациях, когда у спортсменов были сбои, они не шли на поводу у каких-то условий, они ставили соответствующие оценки. Действительно объективное судейство», — приводит слова Чайковской ТАСС.

Также Чайковская добавила, что хорошая работа судей это во многом заслуга нового президента федерации Антона Сихарулидзе.

Чемпионат России прошел с 19 по 21 декабря в Омске. В танцах на льду чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин, в соревнованиях спортивных пар победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в женском одиночном катании выиграла Аделия Петросян, а в мужском — Владислав Дикиджи.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
Читайте также
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау
Фрэнсис Кагигао покинул «Галатасарай» ради «Спартака»
Белгородская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке ВСУ
Губерниев назвал «очень странной» ситуацию в российском биатлоне
Депутат Европарламента раскрыл условия для завершения украинского конфликта
Почему экс-капитан сборной Германии Лам оскорбил ЧМ-2018 в России
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чайковская восхитилась связкой фигуриста Дикиджи и его тренера Татаурова

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости