Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала «СЭ» результаты женской произвольной программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Я даже не знаю, как это комментировать! Настолько потрясающее выступление! Валиева была на голову сильнее, надежнее других во всех элементах, во всех прыжках. Программа ее очень классная. Настолько уверенно выиграла что в короткой, что в произвольной программе. Хвалебные слова в адрес Валиевой можно продолжать бесконечно. Все поразили, все старались, показывали четверные прыжки, но Камила была на голову выше других! Поэтому между ней и остальными такой разрыв», — сказала Бутырская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Бутырская также поделилась мнением о шансах российских фигуристок на предстоящей Олимпиаде в Пекине.

«Все равно все наши девочки будут бороться за медали, это естественно. Время еще есть. Я думаю, что они будут еще более усиленно работать. Если Валиева будет выступать так, как вчера и сегодня, то она будет бесспорно лидировать на Олимпийских играх. Но остальным все же будет сложно. Камила начала сезон здорово, а с каждым прокатом становится все круче и круче. С ней остальным будет сложно бороться», — добавила Бутырская.

25 декабря Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, набрав за произвольную программу 193,10 балла, в сумме — 283,48. Второе место заняла Александра Трусова (248,65). Третья — Анна Щербакова (239,56) .