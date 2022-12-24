Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 15:10

Бойкова и Козловский после первого места на чемпионате России рассказали, что победа висела на волоске

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали победу на чемпионате России в Красноярске в парном катании.

Козловский: — Представляете, мы стали двукратными чемпионами России, а даже Красноярска, в 2019-м выиграли тоже здесь. Не могу дать иной оценки кроме эмоциональной. Вы вообще такое любите: утром наш прокат висел на волоске. Из-за одинарного сальхова на тренировке утром вылетел крючок из ботинка. Эта удача, которая помогла выступить. Если я был стройнее или коньки чуть прочнее, это могло случиться в прокате. Мы схватили удачу за хвост. И заслужили эту победу.

Бойкова: — Очень рады, что вновь стали чемпионами России. Для нас это важно. Так и не поняла, зачем я допустила помарку в этом прокате. Но мы очень рады результату. Получилось, все было не зря.

Бойкова и Козловский стали двукратными чемпионами России.

Второе место в Красноярске заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на третьей строчке — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Третий день главного национального турнира в&nbsp;Красноярске. Бойкова и Козловский опередили Мишину и Галлямова на полбалла! Чемпионат России: онлайн-трансляция 24 декабря

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
0
Читайте также
«Зовите меня гигантом»: 130-килограммовый гандболист из ДР Конго покорил сердца фанатов
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Бойкова и Козловский ответили на вопрос о нахождении в тени женского одиночного катания
Тарасова: «Чемпионат России намного лучше, чем многие соревнования мирового уровня»
Тарасова и Морозов определились с планами на будущее
Тарасова — о победе пары Бойкова/Козловский: «Катались на разрыв аорты, все сделали классно!»
Москвина прокомментировала исход парных соревнований на чемпионате России
Чемпионат России по фигурному катанию: расписание и результаты соревнований 24 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова: «Чемпионат России намного лучше, чем многие соревнования мирового уровня»

Бойкова и Козловский ответили на вопрос о нахождении в тени женского одиночного катания
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости