Бойкова и Козловский ответили на вопрос о нахождении в тени женского одиночного катания

Двукратные чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ответили на вопрос о нахождении в тени женского одиночного катания.

Бойкова: — Глупо обижаться на людей, которые больше разбираются в женском одиночном катании. В парном тяжелее, не все понятно, даже названия элементов. Фиг разберешь, что там написано. Посмотрим, в скором времени популярность изменится, надеюсь. Сейчас впервые будут показывать произвольную программу у пар по телевидению, это уже прогресс.

Козловский: — Есть популярный спорт, а есть для людей понимающих. Лично для меня, если исключить нашу дисциплину, самое интересное — мужское одиночное. Выиграть здесь мог любой. Одинаковые баллы у лидеров — фантастика. Смотрите на качество продукта, не только на сам бренд.

Чемпионом России 23 декабря стал Евгений Семененко — по сумме двух программ набрал 295,07 балла. Вторым на турнире стал Петр Гуменник, набравший такое же количество баллов. Победителем стал Семененко, так как он лучше откатал произвольную программу — 195,92 балла, у Гуменника — 190,60.

23 декабря Софья Акатьева выиграла короткую программу на чемпионате России. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Софья Муравьева. Девушки выступят с произвольной программой 24 декабря.