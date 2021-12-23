Бойкова и Козловский назвали чемпионат России «кровавым боем»

Чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский рассказали о прокате, оценках, соперничестве на чемпионате России, а Дима объяснил, какой самый необычный подарок получил на день рождения (23 декабря Козловскому исполняется 22 года. — Прим. «СЭ»).

— Какой самый необычный подарок подарили?

Дмитрий: Мне подарили чехлы для клюшек для гольфа. Правда, я в гольф пока не играю.

Александра: Но активно собирается начать.

— Олимпийский вид спорта. Может, перейдете?

Дмитрий: Пока мне хватит, дайте с фигурным катанием разобраться.

— Уже катались в день рождения на турнирах?

Дмитрий: Кажется, нет.

Александра: Четыре года назад произвольная программа была на чемпионате России в Петербурге.

Дмитрий: Неплохой подарок на день рождения. Это лучшее, что мог получить. Спасибо партнерше, которая поучаствовала в этом (обнимает Сашу).

— Как ощущения?

Дмитрий: Фантастические.

Александра: Прекрасные.

Дмитрий: Обожаю «Юбилейный», это арена с большой историей. А когда приходит петербуржская публика, ощущения удваиваются или утраиваются. Я бы вообще тут Олимпийские игры проводил.

Александра: Эта арена историческая, здесь мы впервые встали в пару, а до этого катались в группе у Алексея Николаевича Мишина.

Дмитрий: Здесь я полюбил фигурное катание.

Александра: Извини, перебью. А еще мы здесь впервые тройной выброс сделали, сальхов.

— Довольны оценками?

Дмитрий: Высокие баллы. Хочу сказать, что здесь выступают пары высокого уровня, с которыми мы соперничаем. При чистых прокатах все будем близко, а окончательное расположение будет известно после произвольной программы. Посмотрите на наших мальчиков, как они пошли сегодня: 97, 95, 94 балла! Это уровень Олимпийских игр.

Александра: Кровавый бой, который задал Саша Самарин.

— Саша, вы пришли в необычном комбинезоне на жеребьевку.

Александра: Потому что я хотела выделиться. Знаю, что получилось.

Дмитрий: Она может себе позволить.