Бойкова и Козловский назвали чемпионат России «кровавым боем»
Чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский рассказали о прокате, оценках, соперничестве на чемпионате России, а Дима объяснил, какой самый необычный подарок получил на день рождения (23 декабря Козловскому исполняется 22 года. — Прим. «СЭ»).
— Какой самый необычный подарок подарили?
Дмитрий: Мне подарили чехлы для клюшек для гольфа. Правда, я в гольф пока не играю.
Александра: Но активно собирается начать.
— Олимпийский вид спорта. Может, перейдете?
Дмитрий: Пока мне хватит, дайте с фигурным катанием разобраться.
— Уже катались в день рождения на турнирах?
Дмитрий: Кажется, нет.
Александра: Четыре года назад произвольная программа была на чемпионате России в Петербурге.
Дмитрий: Неплохой подарок на день рождения. Это лучшее, что мог получить. Спасибо партнерше, которая поучаствовала в этом (обнимает Сашу).
— Как ощущения?
Дмитрий: Фантастические.
Александра: Прекрасные.
Дмитрий: Обожаю «Юбилейный», это арена с большой историей. А когда приходит петербуржская публика, ощущения удваиваются или утраиваются. Я бы вообще тут Олимпийские игры проводил.
Александра: Эта арена историческая, здесь мы впервые встали в пару, а до этого катались в группе у Алексея Николаевича Мишина.
Дмитрий: Здесь я полюбил фигурное катание.
Александра: Извини, перебью. А еще мы здесь впервые тройной выброс сделали, сальхов.
— Довольны оценками?
Дмитрий: Высокие баллы. Хочу сказать, что здесь выступают пары высокого уровня, с которыми мы соперничаем. При чистых прокатах все будем близко, а окончательное расположение будет известно после произвольной программы. Посмотрите на наших мальчиков, как они пошли сегодня: 97, 95, 94 балла! Это уровень Олимпийских игр.
Александра: Кровавый бой, который задал Саша Самарин.
— Саша, вы пришли в необычном комбинезоне на жеребьевку.
Александра: Потому что я хотела выделиться. Знаю, что получилось.
Дмитрий: Она может себе позволить.
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