Болельщики уронили игрушку на Тутберидзе после выступления Валиевой

Камила Валиева завоевала золотую медаль на чемпионате России по фигурному катанию-2022. Шедшая первой с большим отрывом после короткой программы ученица Этери Тутберидзе стала лучшей и по итогам произвольной программы.

В сумме фигуристка набрала 283,48 балла, что превосходит мировой рекорд.

Сразу после ее проката болельщики по традиции стали бросать на лед игрушки. Причем одна из них попала в Этери Тутберидзе, что вызвало улыбку у тренера.