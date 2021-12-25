Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Болельщики уронили игрушку на Тутберидзе после выступления Валиевой

21:27
Этери Тутберидзе. Этери Тутберидзе.
Этери Тутберидзе.
Теги:

Камила Валиева завоевала золотую медаль на чемпионате России по фигурному катанию-2022. Шедшая первой с большим отрывом после короткой программы ученица Этери Тутберидзе стала лучшей и по итогам произвольной программы.

В сумме фигуристка набрала 283,48 балла, что превосходит мировой рекорд.

Сразу после ее проката болельщики по традиции стали бросать на лед игрушки. Причем одна из них попала в Этери Тутберидзе, что вызвало улыбку у тренера.

Этери Тутберидзе.
Этери Тутберидзе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Он обвинял Россию в грязной игре и жаловался на судей. Шведский вундеркинд из НХЛ сыграет на МЧМ
Сестра Дмитрия Маликова будет получать пенсию в 44 года
1
2
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры