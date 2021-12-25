Болельщики уронили игрушку на Тутберидзе после выступления Валиевой
21:27
Камила Валиева завоевала золотую медаль на чемпионате России по фигурному катанию-2022. Шедшая первой с большим отрывом после короткой программы ученица Этери Тутберидзе стала лучшей и по итогам произвольной программы.
В сумме фигуристка набрала 283,48 балла, что превосходит мировой рекорд.
Сразу после ее проката болельщики по традиции стали бросать на лед игрушки. Причем одна из них попала в Этери Тутберидзе, что вызвало улыбку у тренера.
Этери Тутберидзе.
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
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