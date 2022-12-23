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Сегодня, 13:42

Болельщики подарили Алиеву большого плюшевого медведя

Анна Горшкова
Корреспондент
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Дмитрий Алиев с медведем.
Фото Скриншот
Болельщики подарили Алиеву медведя.
Фото Скриншот
Дмитрий Алиев с медведем.
Фото Скриншот
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Российский фигурист Дмитрий Алиев получил подарок от болельщиков после своего выступления с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.

23-летний фигурист подошел к трибунам, откуда ему передали большого белого медведя. Алиев в обнимку с плюшевым другом ожидал оценок за свое выступление.

Болельщики подарили Алиеву медведя. Фото Скриншот
Болельщики подарили Алиеву медведя.
Скриншот
Дмитрий Алиев с медведем. Фото Скриншот
Дмитрий Алиев с медведем.
Скриншот

За произвольную программу фигурист получил 181,72 балла. По сумме двух проиграмм у Алиева — 272, 57 балла.

Фигурное катание
Дмитрий Алиев
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