Болельщики подарили Алиеву большого плюшевого медведя

Российский фигурист Дмитрий Алиев получил подарок от болельщиков после своего выступления с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.

23-летний фигурист подошел к трибунам, откуда ему передали большого белого медведя. Алиев в обнимку с плюшевым другом ожидал оценок за свое выступление.

Болельщики подарили Алиеву медведя. Скриншот

Дмитрий Алиев с медведем. Скриншот

За произвольную программу фигурист получил 181,72 балла. По сумме двух проиграмм у Алиева — 272, 57 балла.