Болельщики освистали оценки Загорски и Гурейро на чемпионате России
17:48
Зрители чемпионата России в Санкт-Петербурге возмутились оценками фигуристов Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро.
После того, как стали известны баллы за ритм-танец, болельщики на трибунах «Юбилейного» начали свистеть.
Загорски/Гурейро получили за прокат 79,36 балла и уступили катавшимся до них Александре Степановой/Ивану Букину (88,76) и Диане Дэвис/Глебу Смолкину (83,99).
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
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