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Болельщики освистали оценки Загорски и Гурейро на чемпионате России

17:48
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Зрители чемпионата России в Санкт-Петербурге возмутились оценками фигуристов Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро.

После того, как стали известны баллы за ритм-танец, болельщики на трибунах «Юбилейного» начали свистеть.

Загорски/Гурейро получили за прокат 79,36 балла и уступили катавшимся до них Александре Степановой/Ивану Букину (88,76) и Диане Дэвис/Глебу Смолкину (83,99).

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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