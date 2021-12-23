Болельщики освистали оценки Загорски и Гурейро на чемпионате России

Зрители чемпионата России в Санкт-Петербурге возмутились оценками фигуристов Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро.

После того, как стали известны баллы за ритм-танец, болельщики на трибунах «Юбилейного» начали свистеть.

Загорски/Гурейро получили за прокат 79,36 балла и уступили катавшимся до них Александре Степановой/Ивану Букину (88,76) и Диане Дэвис/Глебу Смолкину (83,99).