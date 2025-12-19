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19 декабря 2025, 20:19

Болельщице на трибуне стало плохо во время чемпионата России по фигурному катанию

Сергей Ярошенко

Болельщице на трибуне стало плохо во время чемпионата России по фигурному катанию, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел во время выступления фигуристок в женской короткой программе. Турнир проходит в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный».

Женщина упала в обморок. После того как окружающие стали звать врача, президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе попросил дежурившего у борта доктора прийти на помощь болельщице.

Ранее победителем в мужской короткой программе стал Петр Гуменник. Судьи оценили его выступление в 103,77 балла.

Источник: РИА Новости
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Фигурное катание
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