Попова о паре Худайбердиева/Базин: «Первая пара должна уметь справляться с давлением»

Экс-фигуристка и хореограф Бетина Попова высказалась о результатах танцевальных пар на чемпионат России-2023.

«У Худайбердиевой и Базина — системная проблема падений и серьезных срывов из старта в старт. У ребят не было ни одного старта в этом сезоне, когда бы они откатали безошибочно. Здесь вопрос в восприятии стартов. Наверное, первая пара должна уметь справляться с давлением. Ребятам надо провести грандиозную работу, чтобы научить себя заново выступать. Сегодня прокат был немного скованным, ребята осторожничали, это сказывалось на скорости и амплитуде движения. Очень жаль, что в этой борьбе не было молодых пар Когановская/Ангелопол и Хавронина/Чиризано. Они тоже могли навязать борьбу за пьедестал», — приводит слова Поповой «Спорт День за Днем».

Худайбердиева и Базин по сумме двух программ набрали 203,46 балла. Второе место на чемпионате России заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (197,59), на третьей строчке — Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (195,52).