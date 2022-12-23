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Сегодня, 13:51

Бестемьянова считает, что Трусовой было важно выступить на чемпионате России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что фигуристке Александре Трусовой было важно выступить на чемпионате России.

«Грипп, люди болеют, кто-то успел выздороветь, кто-то нет. Кагановская заболела, прилетев в Красноярск, Трусова — через день после прилета. Ничего не поделаешь, жалко, ужасно обидно, но выпускать на лед человека с температурой 39,5 было бы глупо. В этой ситуации Саше обиднее больше всего — ей важно было выступить. Мы то перебьемся, порадуемся за тех, кто будет выступать, а для ее карьеры это было очень важно», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Сегодня, 23 декабря, Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям. Тренер сообщила, что у фигуристки температура 39,4.

Источник: https://tass.ru/sport/16674359
Фигурное катание
Александра Трусова
Наталья Бестемьянова
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