Бестемьянова отреагировала на снятие Синициной и Кацалапова с произвольной программы на чемпионате России
14:13
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» прокомментировала снятие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова с произвольной программы на чемпионате России.
«Это грустно. Но, конечно, на чемпионате Европы они смогут выступить. Могу пожелать в данном случае только здоровья», — сказала Бестемьянова «СЭ».
На тренировке Кацалапов получил травму, из-за чего ученики Александра Жулина не смогут выступить с произвольной программой в Санкт-Петербурге.
После ритм-танца Синицина — Кацалапов лидировали, набрав 93,61 балл.
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