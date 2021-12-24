Бестемьянова отреагировала на снятие Синициной и Кацалапова с произвольной программы на чемпионате России

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» прокомментировала снятие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова с произвольной программы на чемпионате России.

«Это грустно. Но, конечно, на чемпионате Европы они смогут выступить. Могу пожелать в данном случае только здоровья», — сказала Бестемьянова «СЭ».

На тренировке Кацалапов получил травму, из-за чего ученики Александра Жулина не смогут выступить с произвольной программой в Санкт-Петербурге.

После ритм-танца Синицина — Кацалапов лидировали, набрав 93,61 балл.