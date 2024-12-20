Базин и Кагановская столкнулись на разминке чемпионата России в Омске

Танцоры Егор Базин и Василиса Кагановская столкнулись на разминке перед произвольным танцем на чемпионате России по фигурному катанию.

На заключительной раскатке спортсмены зацепились коньками, что привело к падению обоих.

После ритм-танца Кагановская и ее партнер Максим Некрасов занимали пятое место. Базин и Елизавета Худайбердиева шли третьими.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025 проходит на «G-Drive Арене» в Омске с 19 по 22 декабря.