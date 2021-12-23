Авербух удивлен пятым местом Коляды после короткой программы на чемпионате России

Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление мужчин с короткой программой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Все будет понятно в произвольной программе. Удивительными сейчас являются результаты Михаила Коляды, который занимает промежуточное пятое место. Кондратюк уже в прошлом сезоне показывал очень хорошие выступления. Очень рад за него и за Семененко, который лидирует в короткой программе. На чемпионате мира он не был мальчиком для битья, показал хороший уровень и стабильность. Впереди еще произвольная программа, которая сформирует сборную. Напоминаю, что благодаря результатам наших мальчиков в прошлом году и выступлениям Кондратюка у нас на Олимпийские игры три путевки», — сказал Авербух «СЭ».

Евгений Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. За прокат он набрал 98,03 балла. Второе место занял Марк Кондратюк (97,77), третьим стал Макар Игнатов (95,84). Михаил Коляда занял пятое место, Александр Самарин — шестой.

24 декабря мужчины представят произвольную программу.