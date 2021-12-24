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Андрей Мозалев: видео проката произвольной программы на чемпионате России

19:56
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Андрей Мозалев выступил с произвольной программой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Спортсмен набрал 187,30 балла за свой прокат.

18-летний Мозалев стал бронзовым призером чемпионата России, набрав 278,28 балла по сумме двух программ. Серебро выиграл Михаил Коляда, набравший 283,70 балла.

Золото завоевал Марк Кондратюк (284,37), он впервые выиграл национальное первенство.

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры