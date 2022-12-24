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Сегодня, 17:11

Анастасия Мишина почти минуту плакала после объявления результатов произвольной программы среди пар на ЧР

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Эмоции на чемпионате России по фигурному катанию.
Эмоции на чемпионате России по фигурному катанию.
Эмоции на чемпионате России по фигурному катанию.
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24 декабря в Красноярске был разыгран комплект наград среди пар на чемпионате России по фигурному катанию.

Золото в непростой борьбе досталось Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (234,39 балла), серебро у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (233,88).

Когда судьи объявили итоговые оценки, то Мишина не смогла сдержать эмоции и расплакалась. Только через минуту спортсменка смогла прийти в себя.

Эмоции на чемпионате России по фигурному катанию.
Эмоции на чемпионате России по фигурному катанию.

Бойкова и Козловский тоже расплакались в эфире, но уже от радости — он стали двукратными чемпионами России.

Эмоции на чемпионате России по фигурному катанию.
Эмоции на чемпионате России по фигурному катанию.
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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