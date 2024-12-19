Короткая программа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России: видео

Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили короткую программу на чемпионате России-2025

Появилось видео короткой программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Фигуристы набрали за свое выступление 82,95 балла и вышли в лидеры в соревнованиях спортивных пар.

Видео проката Мишиной и Галлямова доступно на сайте Первого канала.

Второе место по итогам короткой программы заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, (74,17). Третья позиция у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (73,40).