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Американский эксперт считает, что Коляда должен был занять третье место на чемпионате России

24 декабря, 23:53
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Американский аналитик по фигурному катанию Джеки Вонг высказался о выступлении Михаила Коляды на чемпионате России. Он занял второе итоговое место. Победил Марк Кондратюк. А Андрей Мозалев замкнул тройку.

«Слишком много ошибок и при этом слишком много надбавок за исполнение в этой программе. Я бы поставил Мозалева выше Коляды», — написал Вонг в Twitter.

Коляда по сумме выступлений набрал 283,70 балла. Мозалев набрал за короткую и произвольную программы 278,28 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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