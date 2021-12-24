Американский эксперт считает, что Коляда должен был занять третье место на чемпионате России
24 декабря, 23:53
Американский аналитик по фигурному катанию Джеки Вонг высказался о выступлении Михаила Коляды на чемпионате России. Он занял второе итоговое место. Победил Марк Кондратюк. А Андрей Мозалев замкнул тройку.
«Слишком много ошибок и при этом слишком много надбавок за исполнение в этой программе. Я бы поставил Мозалева выше Коляды», — написал Вонг в Twitter.
Коляда по сумме выступлений набрал 283,70 балла. Мозалев набрал за короткую и произвольную программы 278,28 балла.
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