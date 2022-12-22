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Сегодня, 14:00

Алиев — после короткой программы на чемпионате России: «Годы идут, нужно пользоваться своими данными»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Дмитрий Алиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал о прокате короткой программы на чемпионате России. В выступлении 23-летний спортсмен допустил несколько ошибок на прыжках и набрал 90,85 балла.

— Не все получилось прекрасно, все видели. Тренер в «kiss&cry» сказал, что все в порядке, работаем. Прокат не идеален, но я на самом деле рад тому, что было волнение, стресс, которых не было до этого в турнирах, но у меня все равно, несмотря на это, получилось войти в прыжки. Да, с ошибками, но это четверные прыжки. Не теряюсь в воздухе, в полете, в пространстве. Завтра просто нужно быть увереннее, показать чистую программу. Сегодня по эмоциям, по настроению вроде ехал неплохо. Но, конечно, были помарки, и эти помарки приводят к тому, что теряешь 9-10, а то и больше баллов.

Давили ли оценки конкурентов? Да нет, я не обращал внимания. Я видел, что кто-то под 90 набирал, но не делал акцент на том, что надо больше или еще что-то.

Годы идут, нужно пользоваться своими данными, поспевать в ногу со временем. А по поводу болельщиков... Хорошо, но трибуны неполные. Думаю, завтра-послезавтра будет больше. Но поддерживали очень хорошо.

Чемпионат России по&nbsp;фигурке: 22&nbsp;декабря. Чемпионат России по фигурке: онлайн-трансляция 22 декабря
Фигурное катание
Дмитрий Алиев
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