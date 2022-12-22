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Сегодня, 14:33

Алексей Горшков: «Ребятам было тяжелее кататься после болезни Хаврониной»

Виталий Косик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Горшков высказался о выступлении пары Хавронина — Дарио Чиризано на чемпионате России.

«Сейчас-то уже бессмысленно говорить об этом. Но кататься оказалось действительно тяжелее, чем предполагали сами ребята», — приводит слова Горшкова RT.

Ранее в СМИ сообщалось, что 18-летняя фигуристка серьезно переболела гриппом с высокой температурой перед турниром.

Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске завершится 24 декабря.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1089410-gorshkov-havronina-chirizano
Ирина Хавронина / Дарио Чиризано
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