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Сегодня, 12:55

Алексанян завершил карьеру после чемпионата России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер Анжелика Крылова рассказала, что Александр Алексанян, который выступает в паре с Владой Павлениной, завершит карьеру после чемпионата России по фигурному катанию.

«Александр принял решение завершить карьеру, но мы пока этот вопрос с ним не обсуждали. Думаю, он поторопился, но раз ситуация складывается таким образом, будем искать Владе нового партнера. Она еще молода — ей 18 лет, она намерена продолжать карьеру», — приводит слова Крыловой ТАСС.

На чемпионате России 18-летняя Павленина и 23-летний Алексанян заняли десятое место.

Источник: https://tass.ru/sport/16681471
Фигурное катание
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